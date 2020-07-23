Leeds United bombayı patlatıyor! Cavani..

Premier Lig’e 16 yıl aradan sonra dönen Leeds United için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Mavi-Beyazlı ekibin, Fransız devi PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani için harekete geçtiği belirtildi. Kulübün sahibi Radrizzani de konuyla iglili olarak, “İngiltere’ye adapte olabilecek bir oyuncu. Hocayla onun hakkında hiç konuşmadım ancak bonservisi elinde, onu düşeceğiz” yorumunu yaptı.

33 yaşındaki Uruguaylı golcü, kariyerinde çıktığı 556 karşılaşmada 341 kez rakip fileleri havalandırdı.