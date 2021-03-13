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ÖZET | Leeds United - Chelsea maç sonucu: 0-0

Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, Leeds United'a konuk oldu. İki takım da karşılaşmada girdiği pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

13 Mart 2021, Cumartesi 17:23 Son Güncelleme:
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ÖZET | Leeds United - Chelsea maç sonucu: 0-0

Premier Lig'in 29. haftasında Leeds United ile Chelsea, Elland Road'da kozlarını paylaştı.

Düşük tempoda ve orta alan mücadelesi şeklinde geçen mücadelede iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Maviler, puanını 51'e yükseltirken Leeds United, haftayı 36 puanda tammaladı.

Tuchel'in serisi devam ediyor

Premier Lig'de Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in yönetiminde bileği bükülmeyen Chelsea'nin yenilmezlik serisi 10 maça çıktı. Londra ekibi, Tuchel ile ligde çıktığı 10 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik elde etti.

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