ÖZET | Leeds United - Chelsea maç sonucu: 0-0

Premier Lig'in 29. haftasında Leeds United ile Chelsea, Elland Road'da kozlarını paylaştı.

Düşük tempoda ve orta alan mücadelesi şeklinde geçen mücadelede iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Maviler, puanını 51'e yükseltirken Leeds United, haftayı 36 puanda tammaladı.

Tuchel'in serisi devam ediyor

Premier Lig'de Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in yönetiminde bileği bükülmeyen Chelsea'nin yenilmezlik serisi 10 maça çıktı. Londra ekibi, Tuchel ile ligde çıktığı 10 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik elde etti.