Leclerc’ten en özel tur

Motorsporu organizasyonları zirvesi Formula 1’in en köklü takımı Ferrari’de mücadele eden Charles Leclerc, tüm sporculara örnek olması gereken bir hareketin altına imza attı. Geleceğin şampiyonluk adayları arasında gösterilen 22 yaşındaki pilot, gönüllü olarak Kızılhaç Monaco'ya katıldı. Leclerc, aracıyla ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi dağıttı.