Leclerc: Sanal yarış için günde en az beş saat antrenman yaptım!

Charles Leclerc, Formula 1'in gerçek yarışlarının yokluğunda düzenlenen Sanal F1 yarışında zafere ulaşmayı başardı. Bu, Leclerc'in ilk sanal yarışıydı ve pole pozisyonundan başladığı yarışı baştan sona üstün götürerek zafere ulaştı. Tüm yarış lider giden genç sürücü, aynı zamanda yarışın en hızlı turunu da atan isimdi.

Leclerc, oyunu geçen pazar günü aldığını söylerken, her gün en az beş saat antrenman yaptığını dile getirdi.

Leclerc, "Kolay mıydı? Tabi ki hayır! İnanılmaz derecede zordu. Burada bir sandalyede oturuyoruz, bu yüzden gerçek bir araçta sahip olduğumuz G-Kuvvetleri yok ama deli gibi terliyorum! Belki kaslarım acımıyor ama bunun için gereken konsantrasyonu yakalamak için çok çalıştığım için, gerçekten çok terliyorum. Bu harika bir yarıştı." dedi.

İşte Monaco'lu sürücünün açıklamaları:

"Herkes çok hızlıydı ve yarıştan önce bile zaferin daha az hata yapana gideceği açıktı. Çünkü hepimiz çok yakındık ve bundan ötürü mutluyum."

"Oyunu hemen hemen sekiz gün önce aldım, geçen pazar günüydü ve çok fazla vakit geçirdim. Her gün ne kadar vakit harcadım bilmiyorum ama en az beş saat gerdiğim. Hafta sonuna doğru George ve Alex'le birlikte yarışmaya karar verdik. Bunları canlı yayınladık, yani eğlenceliydi. Bunu yapmaya devam edeceğiz."

"Rekabet devam ediyor ve sıralama turlarında baskı hissettik! Mutluyum, eğlenceliydi."

"Açıkçası evlerinde kalan herkes için zor bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden herkesi eğlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım bu gece de öyle olmuştur. Bu yüzden önümüzdeki birkaç hafta içerisinde daha fazlasını yapmaya çalışacağız."

Leclerc, Çin GP'de yer alıp almayacağı sorusuna, "Takımın yöneticisi ben değilim, beni yarışa tekrar alıp almayacaklarını bilmiyorum! Ama sonuç iyi ve umarım bundan memnun olurlar ve beni tekrar alırlar!" yanıtını verdi.