Leclerc: Artık sadece gerekli olan mücadelelere gireceğim

Leclerc, yarışın ilk turunda Sergio Perez ile bir temas yaşadı ve bu temasın ardından Max Verstappen ve kendisi yarış dışı kalırken, Racing Point pilotu yola devam etti ve yarışı kazandı. Monacolu pilot bu sene başka ilk tur olaylarına da karıştı, ki bunun içerisinde Steiermark GP'sinde takım arkadaşı Sebastian Vettel ile yaşadığı olay ve Sochi'de Perez'in takım arkadaşı Lance Stroll ile yaşadığı olaylar da bulunmakta. Leclerc, geçen hafta sonu yaşanan olayın ardından cezayı kabul ettiğini, ancak bu seneki ilk tur performansının oldukça iyi olduğunu söyledi.

Ferrari pilotunun açıklamaları şu şekilde: "Aslında hakemlere başka bir çare de tanımadım. Çünkü yarışı tamamlamayarak başka bir şekilde de ceza almam gerekiyordu. Ve bu nedenle en mantıklı durum da onların beni bir sonraki yarış için cezalandırmaları oldu."

"Olanlar oldu. Ancak aynı zamanda, diğer yarışların ilk turlarında oldukça fazla sıra kazandığıma ve bu sayede oldukça fazla puan aldığıma inanıyorum."