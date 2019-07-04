Geçtiğimiz sezon Serie A'ya yeniden yükselen Lecce, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. İtalyan ekibinin teknik direktörü Fabio Liverani, La Gazzetta dello Sport gazetesine yaptığı açıklamada 33 yaşındaki santrfordan övgüyle bahsederken şu yorumları yaptı:

"Burak, bizde oynasa en iyi oyuncumuz olurdu. Top sürüşü olağanüstü. Kişiliği, fiziği ve kendisine olan inanılmaz güveniyle harika bir futbolcu. Zaten kariyeri kendisini yeterince anlatıyor. Onu Türkiye-Fransa maçında seyretmiştim. Raphael Varane gibi bir defans oyuncusunu dans ettirmişti. Burak'ı Mario Mandzukic'e benzetiyorum. O da Mandzukic gibi evrensel bir golcü."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler