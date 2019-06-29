SERİE A'ya yükselen ve kadrosunu güçlendirmek için girişimlere başlayan Lecce, Burak Yılmaz ısrarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la temasa geçen İtalyan kulübü yeni hamle için de yıldız futbolcunun atacağı adımları bekliyor.

La Gazzetta dello Sport, tatilde olan Burak'ın İstanbul'a döndüğünde Beşiktaş yönetimi ile masaya oturacağını ve Lecce'nin bu toplantıdan çıkacak sonuca göre harekete geçeceğini yazdı.

Haberde, Burak'ın kariyerini İtalya'da sürdürme konusunda ısrarcı olduğu da iddia edildi.