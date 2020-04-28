LEC 2020 Yaz Mevsimi başlangıç tarihi duyuruldu
Batı dünyasının en merakla takip edilen ligi LEC, 12 Haziran’da Yaz Mevsimi’yle geri dönüyor. Corona virüs salgınından dolayı iptal edilen MSI 2020’nin ardından tüm dünyadaki ligler Yaz Mevsimi programlarını değiştirmiş durumda. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin 6 Haziran’da geri dönmesiyle beraber LEC de Yaz Mevsimi takvimini açıkladı.
Buna göre 12 Haziran tarihinde başlayacak olan mevsimde iki adet “süper hafta” olacak. 1. hafta ve 8. hafta süper hafta olarak oynanacak ve cuma, cumartesi ve pazar günleri beş maç düzenlenecek. Ayrıca 4. ve 8. haftanın ardından birer hafta ara verilecek.
Güncellenen takvimle birlikte 2020 Yaz Mevsimi Finali tarihi de duyuruldu. 5-6 Eylül tarihlerinde oynanacak Final’in hala daha önce İsveç-Malmö’de yapılması planlanıyordu. Riot Games durumun değişme ihtimaline karşı tıpkı Bahar Mevsimi Finali’nde olduğu gibi alternatifleri değerlendirdiğini fakat herkesin güvenliğinin önceliği olduğunu söyledi.
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LEC Finali’nin tarihinin değişmesiyle birlikte EU Master Finali’nin de düzenleneceği gün değişti. Buna göre lig ile herhangi bir çakışma olmaması için EU Masters Finali 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
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