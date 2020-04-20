Herkes LEC Finali’nin en azından dört maç süreceğini tahmin etse de G2 bir kez daha tüm tahminleri yanılttı. Genel olarak Bahar Mevsimi’nin sonlarında doğru istikrarsız bir performans sergileyen G2, belki de şu ana kadar sergilediği en temiz ve kararlı performansı Vadi’ye yansıttı.

Serinin ilk maçında alt koridora Caps’e nispeten rahat edebileceği Kog’maw tercihinin yanına Lulu’yu alan takım, haritanın geri kalanında oyun yapma imkanı buldu. İlk iki maçta hemen hemen aynı şampiyonlarla oynayan Şampiyon, her iki maçı da çok rahat bir şekilde aldı. Hatta serinin ikinci maçını 25 dakikanın altında tamamlayarak rakibine adeta göz dağı verdi.

Serinin üçüncü maçında ise Fnatic’ten yaşam sinyalleri gördük. Orta koridora bu defa kendileri Azir seçen Fnatic, bu tercihi iyi kullandı ve alt koridorda oyunlar yaparak skor topladı. Oyunun başında Bwipo’nun Zac ile Wunder’in Ornn’una bedava olarak iki defa 1v1 skor verdiğini de not düşmek gerekiyor.

Orta koridorda Corki ve nişancı rolünde Aphelios ile scale avantajını elinde bulunduran G2, Fnatic’in ejder ruhu kumarını gördü ve buradan zaferle ayrıldı. Caps bir yandan Ejder alırken Fnatic’in Baron’u almasını durduran ekip, çıkan takım savaşını da kazandı ve bu noktadan sonra avantajı eline aldı. 30 dakikanın üzerinde sonuçlanan maçı kazanan ekip, 2020 Bahar Mevsimi Şampiyonu oldu.

LEC’de bulunduğu 9 mevsimin 7sini kazanan G2, Fnatic’in şampiyonluk sayısını da böylelikle yakalamış oldu.

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