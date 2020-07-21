LeBron’un çaylak kartı rekor bedelle satıldı

NBA’de Los Angeles Lakers’ta forma giyen süper yıldız LeBron James’in çaylak sezonundan kalma nadir bulunan bir oyuncu kartı, açık artırmada 1,845 milyon Dolar’a (Yaklaşık 12 bin 700 TL) alıcı buldu. Goldin Müzayede Evi tarafından satışa çıkarılan oyuncu kartının Leore Avidar isimli bir koleksiyoner tarafından 1,845 milyon Dolar’lık rekor bedelle satın alındığı belirtildi.

Modern zamanlarda üretilen bir karta ödenen önceki en yüksek bedel, Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından Los Angeles Angels forması giyen Mike Trout’un kartına ödenmiş ve kart, 923 bin Dolar’a satılmıştı. James’in Cleveland Cavaliers tarafından draft edildiği 2003-2004 sezonunda sadece 23 adet üretilen ve çok iyi kondisyona sahip kart, 35 yaşındaki oyuncunun imzasını da taşıyor.