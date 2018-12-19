LeBron’un 36 sayısı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Barclays Center’da oynanan karşılaşmada Brooklyn Nets, konuk ettiği Los Angeles Lakers’ı 115-110 mağlup ederek sezonun 14’üncü galibiyetine ulaştı.

Nets’te D’Angelo Russell, eski takımına karşı 22 sayı ve 13 asistle oynayarak galibiyette başrolü oynadı. Joe Harris 19, Spencer Dinwiddie 18 sayı, Rondae Hollis-Jefferson ise 17 sayı ve 8 ribauntla galibiyete katkı sağlayan oyuncular oldu.

Bu sezon 13’üncü kez kaybeden Lakers’ta all-star LeBron James 36 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist, Lonzo Ball 23 sayı ve 6 ribaunt, Kyle Kuzma ise 22 sayı ve 11 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

NBA’e 12 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar:

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 91-92

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 118-110

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 115-110

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 126-118

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