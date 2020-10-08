LeBron’lu Los Angeles Lakers, 17. kupaya yürüyor
NBA finalinde, Miami Heat'i 102-96 yenerek, seride 3-1'lik üstünlük sağlayan Los Angeles Lakers şampiyonluk kapısını araladı. Lakers, tarihinin 17., LeBron ise 4. şampiyonluk yüzüğü için, 10 Ekim'de sahaya çıkacak.
NBA finalinde, Los Angeles Lakers şampiyonluk kapısını araladı. Lakers, finalin 4. maçında Miami Heat'i 102-96 yenerek, seride 3-1'lik üstünlük sağladı. Miami'de Adebayo'nun sakatlıktan döndüğü maçta Lakers baştan sona üstünlüğünü koruyarak sonuca gitti. Lebron 28 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve Davis 22 sayı, 9 ribaunt, 4 asist üreti.
Miami'de önceki maçta triple-double'a ulaşan Butler bu kez 22 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle "double double" yaptı. Lakers tarihinin 17., LeBron ise 4. şampiyonluk yüzüğü için, 10 Ekim'de sahaya çıkacak.