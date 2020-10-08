LeBron’lu Los Angeles Lakers, 17. kupaya yürüyor

NBA finalinde, Los Angeles Lakers şampiyonluk kapısını araladı. Lakers, finalin 4. maçında Miami Heat'i 102-96 yenerek, seride 3-1'lik üstünlük sağladı. Miami'de Adebayo'nun sakatlıktan döndüğü maçta Lakers baştan sona üstünlüğünü koruyarak sonuca gitti. Lebron 28 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve Davis 22 sayı, 9 ribaunt, 4 asist üreti.

Miami'de önceki maçta triple-double'a ulaşan Butler bu kez 22 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle "double double" yaptı. Lakers tarihinin 17., LeBron ise 4. şampiyonluk yüzüğü için, 10 Ekim'de sahaya çıkacak.