LeBron'dan Kobe'ye: Her seferinde ağlamaya başlıyorum

Los Angeles'ın yıldızı LeBron James, yaşamını elim bir helikopter kazasında kaybeden Kobe Bryant için duygu yüklü bir mektup kaleme aldı.

28 Ocak 2020, Salı 10:09 Son Güncelleme:
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LeBron'dan Kobe'ye: Her seferinde ağlamaya başlıyorum

LeBron James, Instagram hesabından Kobe Bryant ve aynı kazada yaşamını yitiren kızı Gianna için duygu yüklü bir mesaj yayınladı. İşte o mesaj: "Hazır değilim ama işte başladım. Dostum, bu mesajı yazmaya çalışmak için buraya oturduğumda seni yiğenim Gigi'yi, arkadaşlığımızı, bağı, kardeşliğimizi düşünüp her seferinde ağlamaya başlıyorum. Pazar sabahı Philly’den LA’ya gitmeden önce seninle son kez konuştum. Sesini son kez duyacağımı tahmin etmemiştim. Lanet olsun! Kalbim kırık ve mahvolmuş durumdayım kardeşim. Seni çok seviyorum kardeşim. Kalbim Vanessa ve çocuklarınla olacak. Söz veriyorum, senin mirasını devam ettireceğim. Hepimiz için ve özellikle Lakers için çok şey ifade ediyorsun ve bu yük artık benim sırtımda ve devam ettirmek benim bir sorumluluğum. Cennetten beni izle ve bana güç ver. Söylemek istediğim çok şey var ama şu anda yapamıyorum, başaramıyorum. Tekrar buluşuncaya kadar kardeşim."

Kaynak: NtvSpor

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