LeBron James, Instagram hesabından Kobe Bryant ve aynı kazada yaşamını yitiren kızı Gianna için duygu yüklü bir mesaj yayınladı. İşte o mesaj: "Hazır değilim ama işte başladım. Dostum, bu mesajı yazmaya çalışmak için buraya oturduğumda seni yiğenim Gigi'yi, arkadaşlığımızı, bağı, kardeşliğimizi düşünüp her seferinde ağlamaya başlıyorum. Pazar sabahı Philly’den LA’ya gitmeden önce seninle son kez konuştum. Sesini son kez duyacağımı tahmin etmemiştim. Lanet olsun! Kalbim kırık ve mahvolmuş durumdayım kardeşim. Seni çok seviyorum kardeşim. Kalbim Vanessa ve çocuklarınla olacak. Söz veriyorum, senin mirasını devam ettireceğim. Hepimiz için ve özellikle Lakers için çok şey ifade ediyorsun ve bu yük artık benim sırtımda ve devam ettirmek benim bir sorumluluğum. Cennetten beni izle ve bana güç ver. Söylemek istediğim çok şey var ama şu anda yapamıyorum, başaramıyorum. Tekrar buluşuncaya kadar kardeşim."

Kaynak: NtvSpor