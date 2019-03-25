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LeBron: Umarım Cedi bize karşı berbat oynar!

NBA’in Kral’ı LeBron James, Cedi Osman’la ilgili bir soru üzerine FIBA Dünya Kupası’nda yaşanacak ABD – Türkiye eşleşmesine ilişkin ilk kez konuştu.

25 Mart 2019, Pazartesi 12:57
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LeBron: Umarım Cedi bize karşı berbat oynar!

NBA’in Kral’ı LeBron James, Sacramento Kings mücadelesi sonrası TRT Spor‘un sorusu üzerine ligdeki milli temsilcimiz Cedi Osman hakkında konuştu.

Alıştığımız gibi Cedi’ye hem kişisel hem de teknik açıdan övgü dolu sözler söyleyen LeBron, 2019 FIBA Dünya Kupası’nda rakip olmaya hazırlandığı eski takım arkadaşına turnuva konusunda iyi dileklerde bulunmadı:

“Cedi benim adamım, onu seviyorum. Onu çaylakken de beğeniyordum, her gün beraber oynamaktan memnundum, çok çalışıyordu. Şimdi giderek daha iyi oluyor, oynadığı her dakika onun için daha fazla tecrübeye dönüşüyor. Geçtiğimiz yaz Cavs‘deki uzun sezonumuzun ardından milli takıma gittiğinde iyi oynayıp özgüven kazanarak döndü, iyi çalıştı, bu yaz da bıraktığı yerden devam etmek isteyecektir. Umarım Dünya Kupası’nda bize karşı berbat oynar.”

EuroHoops

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