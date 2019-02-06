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LeBron kariyerinin en ağır yenilgisini aldı

NBA’de Pacers’a 42 sayı farkla mağlup olan Lakers’ta, yıldız oyuncusu LeBron James 16 yıllık NBA kariyerindeki en ağır yenilgiyle salondan ayrıldı.

06 Şubat 2019, Çarşamba 10:57
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LeBron kariyerinin en ağır yenilgisini aldı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Indiana Pacers’ın sahasında Los Angeles Lakers’ı 136-94 yendiği maçta LeBron James kariyerinin en ağır yenilgisini aldı.

NBA’e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda zirve mücadelesi veren takımlardan Indiana Pacers, sahasında Los Angeles Lakers’ı 42 sayı farkla mağlup ederken, Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James 16 yıllık NBA kariyerindeki en ağır yenilgiyle salondan ayrıldı.

24 sayıyla oynayan Bojan Bogdanovic Pacers’ın en skorer ismi olurken, Thaddeus Young 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 115-117

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 96-103

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 136-94

New York Knicks-Detroit Pistons: 92-105

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 108-106

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 132-122

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 107-119

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 108-118

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