LeBron kariyerinin en ağır yenilgisini aldı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Indiana Pacers’ın sahasında Los Angeles Lakers’ı 136-94 yendiği maçta LeBron James kariyerinin en ağır yenilgisini aldı.
NBA’e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda zirve mücadelesi veren takımlardan Indiana Pacers, sahasında Los Angeles Lakers’ı 42 sayı farkla mağlup ederken, Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James 16 yıllık NBA kariyerindeki en ağır yenilgiyle salondan ayrıldı.
24 sayıyla oynayan Bojan Bogdanovic Pacers’ın en skorer ismi olurken, Thaddeus Young 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 115-117
Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 96-103
Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 136-94
New York Knicks-Detroit Pistons: 92-105
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 108-106
Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 132-122
Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 107-119
Portland Trail Blazers-Miami Heat: 108-118
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