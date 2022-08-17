NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, takımıyla olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan habere göre Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varan LeBron James, yeni sözleşmesiyle beraber 97.1 milyon dolar kazanacak.

Tarihin en çok kazanan oyuncusu

44,5 milyon Dolar değerindeki kontratının son sezonuna girecek olan LeBron James, yeni anlaşması ile birlikte sözleşmesi bittiğinde toplam 532 milyon Dolar garanti ücrete ulaşarak Kevin Durant'i geride bırakacak ve NBA tarihinin en çok kazanan oyuncusu olacak.

LeBron'un hayali

Yeni anlaşamaya göre 2024-25 sezonuna kadar parkelerde mücadele edecek olan 37 yaşındaki yıldız basketbolcu geçtiğimiz günlerde, oğlu Bronny James'le birlikte aynı takımda oynamak istediğini dile getirmişti. Şu anda 17 yaşında olan ve lise seviyesinde basketbol oynayan Bronny James'in 2023’te NBA draft'larına girmesi bekleniyor.

Daha önce Cleveland Cavaliers ve Miami Heat formaları da giyen LeBron James'in kariyeri başarılarla dolu. Birçok basketbolsever tarafından NBA tarihinin en iyileri arasında gösterilen basketbolcu, 4 NBA şampiyonluğu, 4 normal sezon MVP ödülü ve 18 kez All-Star seçilme başarılarına imza atmıştı



