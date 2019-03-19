LeBron James’ten ilk Dünya Kupası açıklaması

31 Ağustos’ta başlayacak ve Çin’in ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Kupası’nda Türkiye’nin gruptaki rakipleri arasında yer alan ABD’nin nasıl bir kadroyla geleceğe merak konusu olurken, sporseverlerin takımda görmek istediğini süper yıldızların başında gelen LeBron James’ten ilk açıklama geldi.

En son 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na katılan ABD kadrosunda yer alan ‘Kral’, 2019 Dünya Kupası’nda da yer alabileceğinin sinyalini verdi. Bu sezon transfer olduğu Lakers’la istediğini bulamayan ve hatta Play-Off şansını dahi yakalayamayan LeBron şunları söyledi: “2019 yazında ABD ’yle olmayı kesinlikle düşünüyorum. Yazı nasıl geçireceğimi bir süredir düşünüyorum. Şu anda Play-Off resminden bu kadar uzakta olmamız talihsiz oldu. Görünüşe bakılırsa Play-Off yapamayacağız.”