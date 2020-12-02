LeBron James, üst üste 2 şampiyonluğa inanıyor

10 yıl aradan sonra NBA şampiyonu olan Los Angeles Lakers, unvanını koruyabilecek mi? Bu sorunun yanıtı LeBron James'e göre; "Evet."

ESPN'e konuşan LeBron James, 2020-21 sezonunda bir kez daha zafere ulaşabileceklerini söyledi; "Tekrar edebiliriz. Yani, bu kadar basit. Kesinlikle yapabiliriz. Her şey sağlıkla başlar. Şansınız olmalı. Sağlığınız olmalı. Eğer sağlıklı kalabilirsek..."

Lakers kazandığı 17 şampiyonlukla, Boston Celtics'in elinde tuttuğu 'NBA'in en başarılı takımı' unvanına ortak olmuştu. Kariyerinde 3 şampiyonluğu (2012, 2013, 2016) bulunan, 4 kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve 3 kez final serisinin (2012, 2013, 2016) en değerli oyuncusu seçilen Lebron James, Cleveland Cavaliers ve Heat formasıyla kazandığı yüzüğe, Lakers formasıyla da ulaşmayı başardı.

LAKERS'TA YENİ KADRO

Son şampiyon yeni sezon öncesi kadrosunu Marc Gasol ve Dennis Schröder hamleleriyle güçlendirdi.

Sözleşmesi biten ve serbest oyuncu konumunda yer alan Jared Dudley ve Kentavious Caldwell-Pope'u takımda tutan Lakers, Anthony Davis'le de anlaşmak üzere. Lakers ayrıca Wesley Matthews ve Montrezl Harrell ile kadrosunu güçlendirirken Rajon Rondo, Dwight Howard, Danny Green ve JaVale McGee ile yollarını ayırmıştı.

Normal sezonun 22 Aralık'ta başlayacağı NBA'de, sezon öncesi maçları 11-19 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Lakers, açılış gününde Los Angeles Clippers ile karşı karşıya gelecek.

(Ntv Spor)