Los Angeles Lakers’ta kötü bir sezon geçiren LeBron James, bu yaz Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’nda ABD kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Los Angeles Lakers’In play-off’lara katılamamasının ardından Dünya Kupası’na gidebileceği konuşulan yıldız basketbolcu LeBron James kararını Greg Popovich’e bildirdi ve kupaya katılamayacağını duyurdu.

LeBron James’in başrolünü oynayacağı Space Jam 2 filminin çekimleri de bu yaz yapılacak. James'in bu nedenle turnuvada yer alamayacağı öğrenildi.

Türkiye ile ABD, Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alıyor.

LeBron’un 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılıp katılmayacağı ise merak konusu. LeBron, 2008 ve 2012’de altın, 2004’te ise bronz madalya kazanmıştı.

Hürriyet