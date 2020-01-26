LeBron James, NBA’in en skorer üçüncü ismi oldu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, organizasyonun en skorer üçüncü ismi oldu.

NBA’e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, deplasmanda milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76ers’a 108-91 yenildi.

Karşılaşmada 29 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle oynayan LeBron James, en skorer üçüncü basketbolcu olarak NBA tarihinine geçti. Kobe Bryant’ı geride bırakan ve kariyerinde 33 bin 655 sayıya ulaşan LeBron James’in önünde 36 bin 928 sayıyla Karl Malone, 38 bin 387 sayıyla da Kareem Abdul-Jabbar bulunuyor.

Lakers’ta 31 sayı üreten Anthony Davis, maçın en skorer ismi oldu.

Ev sahibi takımda Ben Simmons 28 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Tobias Harris 29 sayıyla oynadı. 23 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 9 sayı, 1 asistlik performans sergiledi.

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