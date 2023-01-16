NBA 'de Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers'ı konuk etti. Yakın geçen maçta rakibine 113-112 mağlup olan Lakers, ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

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Bu sezon19. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Lakers'ta karşılaşmayı 35 sayıyla tamamlayan LeBron James NBA tarihine geçti. LeBron James, Philadlephia karşısındaki performansıyla lig tarihinde 38 bin sayı barajını Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından geçen ikinci oyuncu oldu.

Kaydettiği 35 sayıyla kariyerinde 38 bin 24 sayıya ulaşan James'in Kareem Abdul-Jabbar'ı geçebilmek için 364 sayıya ihtiyacı var.

Ocak 2006'da LeBron James, 5 bin sayı barajını geçerek NBA tarihinde bu başarıyı elde eden en genç oyuncu olmuştu. Yıldız oyuncu 2008'de 10 bin, 2013'de 20 bin, 2018'de ise 30 bin sayı barajını geride bırakmıştı.(ntvspor.net)