LeBron James: “Las Vegas’ta Bir NBA Takımı Kurmak İstiyorum”

Hazırlık dönemindeki son iki karşılaşmasını Las Vegas’ta bulunan T-Mobile Arena’da oynayan Lakers‘ta LeBron James, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Las Vegas kentine karşı hislerini gizleyemeyen LeBron, kentte bir NBA takımı kurmak istediğini söyledi:

“Bir noktada Las Vegas şehrine bir NBA takımı getirmeyi çok isterim. Bu inanılmaz olurdu. Las Vegas harika bir şehir ve son derece ateşli bir taraftar kitlesi potansiyeline sahip. Şu an NBA Komisyoneri Adam Silver’ın Abu Dhabi’de olduğunu biliyorum ama muhtemelen oyuncuların açıklamalarını bir şekilde okuyordur. Bu sebeple Adam, Las Vegas’ta bir NBA takımı istiyorum. Şimdiden teşekkürler…”

Halihazırda dünyanın en büyük futbol kulüplerinden Liverpool’un da hissedarı olan LeBron James, spor yatırımlarını devam ettirmeye niyetli gözüküyor.







