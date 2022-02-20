NBA 'in gelmiş geçmiş en iyi basketbolcuları arasında gösterilen Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, eski takımı Cleveland Cavaliers'a dönme ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.

NBA All-Star Maçı antrenmanından sonra The Athletic'e konuşan yıldız isim Cleveland Cavaliers'a dönme ihtimali ile ilgili açık kapı bırakarak, "Bu konuda kapı kapalı değil. Geri dönüp oynayacağım demiyorum, bilmiyorum. Geleceğimin ne getireceğini bilmiyorum. Orta seviye basketbol oynamam. Üst seviye altındaki hiçbir şey için geri dönmem" dedi.

Kariyerinin son senesi...

Kariyerinin son senesinde oğlu Bronny James'le birlikte aynı takımda oynamak istediğini de söyleyen LeBron James, bu konuda elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirerek, "Son yılımda oğlumla birlikte oynayacağım. Bronny nerede olursa olsun ben orada olacağım. Oğlumla bir yıl oynamak için ne gerekiyorsa yaparım. O noktada mesele para değil." ifadelerinde bulundu.

Şu anda 17 yaşında olan ve lise seviyesinde basketbol oynayan Bronny James, iki yıl içinde NBA draftlarına girebilir. 37 yaşındaki LeBron James ise gelecek sezondan sonra Los Angeles Lakers ile sözleşmesi sona ereceği için serbest kalacak.

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