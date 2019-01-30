LeBron James dönüyor!

Dünyanın tartışmasız en iyi basketbolcularından LeBron James, NBA’de Los Angeles Lakers’ın 26 Aralık’ta Golden State Warriors’la oynadığı maçta sakatlanmıştı. Lakers’ın 16 maçını kaçıran ‘Kral’ lakaplı süperstar, yakında parkelere geri döneceğinin sinyallerini sosyal medyadan verdi.

Yarı çıplak ve kaslı vücuduyla şut çalışmalarına başlayan 34 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarının altına, “Çok az kaldı. Sizleri çok özledim” diye yazdı.

Bu arada New Orleans Pelicans’tan ayrılma kararı alan Anthony Davis’in, Lakers’a takas olma ihtimalinin yüksek olduğu ve LeBron’un bu transferde kilit rol oynayacağı ifade edildi.