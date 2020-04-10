LeBron: En önemli konu güvenliğimiz

NBA’de belirsizlik sürerken, Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı LeBron James, sezonun ertelenmesi hakkında konuştu. Sezonu tamamlayamamanın acı vereceğini söyleyen ve bunun zor olacağının altını çizen James şöyle konuştu: “Eğer izole bir konum olarak Las Vegas ve ya başka bir yerde oynamamız planlanıyorsa bunun saha içinde olduğu kadar saha dışında güvenliğimizi sağlayacak şekilde olması lazım. Üstlerimizin anlaması gereken şey en önemli olgunun güvenliğimiz olduğu. Oradan sonra yeni bir adım atarız.”