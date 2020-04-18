Leblebi besin değerleri... Leblebi kaç kalori, faydaları nelerdir?

Nohudun bazı işlemlerden geçirilmesi sonucunda ortaya çıkartılan leblebi bir tür kuruyemiş çeşididir. Oldukça sağlıklı olan leblebi, dış kabuğunun çıkarılması sonucunda fırında kavrulma ile elde edilir. Leblebi içerisinde bulunan farklı vitamin ve lifler bu kuruyemişi daha da sağlıklı bir hale getirmektedir. Özellikle değişik baharatlarla harmanlandığı zaman leblebi, daha da farklı tatlara bürünüyor. Leblebinin ana üretim yeri Çorum olsa da pek çok ilimizde bu kuruyemişin üretimi yapılmaktadır.

Leblebi besin değerleri

1 kase leblebinin sağlık açısından faydası çok büyüktür. Çünkü leblebi içerisinde bulunan besinler mide hastalıklarından sindirim sistemine kadar pek çok olumlu etkiyi barındırmaktadır. İşte leblebi içerisinde bulunan besinler ve değerleri;

- Karbonhidrat (g): 65.18

- Protein (g): 33.66

- Yağ (g): 5.78

- Lif (g): 36.38

- Sodyum (mg): 42.5

- Potasyum (mg): 1377

- Kalsiyum (mg): 210.8

- Vitamin A (iu): 51

- Vitamin C (mg): 6.8

- Demir: 11.9

Leblebi kaç kalori?

Leblebi sağlık açısından pek çok life, vitamine ve minerale sahip kuruyemiştir. Günlük bir avuç kadar leblebi tüketerek, sağlığınıza büyük ölçüde faydada bulunabilirsiniz. 1 kase leblebi yaklaşık olarak 170 gram kadardır. 170 gram içerisinde alınan kalori ise 456 kcal’dır. Leblebinin, %58’lik kısım karbonhidrat, %30’luk kısım protein ve ’lik kısım ise yağdan oluşur.

Leblebinin faydaları nelerdir?

Leblebi vücut için oldukça fazla faydaya sahip olan kuruyemişlerden biridir. Özellikle leblebinin lif bakımından zengin olması cilt yüzeyinde yenilenmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca ciltte bulunan kırışıklıkların önlenmesinde de büyük etkiye sahiptir. Leblebinin vücut için bilinen en önemli faydası ise mide asidini azaltmasıdır.

Günlük tüketilen bir avuç leblebi akut reflü ve gastrit gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur. Bunlarla beraber midede gaz sancısı ve ishal gibi sindirim sorunları varsa leblebi tüketilerek sorunlara çözüm getirilebilir.

Leblebide bulunan besinler nelerdir?

Leblebi sağlığa faydalı bir besin olmasını içerisinde bulundurduğu besinlere borçludur. Leblebi içerisinde A, C ve E vitaminleri yoğun şekilde bulunmaktadır. Bu vitaminler ile beraber sodyum, potasyum, demir, kalsiyum ve bakır da leblebi de bulunmaktadır. Demir bakımından zengin olan leblebi özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve kansızlık sorunlarına iyi gelmektedir.

Leblebinin tüketilme mevsimi

Leblebi pek çok şehrimizde satışa sunulan bir kuruyemiştir. İster kapalı paketlerde isterseniz de açık olarak leblebileri yılın tüm zamanlarında tüketebilirsiniz. Özellikle leblebinin bozulmadan uzun süre dayanıklılık göstermesi her dönem leblebiyi tüketilebilen bir besin haline dönüştürmektedir. Elbette tüketimin sağlıklı olması için leblebinin doğru şekillerde muhafaza edilmesi de önemlidir.

Leblebi üretimi

Leblebi, üretimine kadar farklı pek çok işlemden geçen bir besindir. Leblebi üretiminin ilk aşaması ise nohuda dayanmaktadır. Özellikle leblebinin lezzetli olması için ilk olarak dikkat edilmesi gereken husus ise nohudun kaliteli şekilde yetiştirilmesidir. Bu nedenle leblebi üretimi için mutlaka uygun nohut türü seçilerek, leblebi üretimine girilmesi gerekir.



