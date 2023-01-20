Arsenal'da hücum hattı için aranan isim bulundu. Mykhaylo Mudryk'i Chelsea'ye kaptıran Arsenal, Brighton'ın yıldızı Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı.

Arsenal'ın Trossard transferi için Brighton'a ilk etapta 20 milyon Sterlin ödeyeceği ve bonuslarla birlikte 7 milyon Sterlin daha ek ödeme yapılabileceği belirtilmekte. 28 yaşındaki oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Trossard'ın 19 numaralı formayı giyeceği yeni takımı ile pazar günü oynanacak Manchester United maçında sahada olması bekleniyor.

ARTETA: ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU ALDIK

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Arsenal Menajeri Mikel Arteta, "Leandro'nun imzasının tamamlanması harika bir iş. Yüksek teknik kapasiteye, zekaya ve hem Premier Lig'de hem uluslararası düzeyde büyük deneyime sahip çok yönlü bir oyuncu aldık. Sezonun ikinci yarısına girerken Leandro, kadromuzu güçlendiriyor ve hepimiz onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Kendisine ve ailesine Arsenal Futbol Kulübü'ne hoş geldiniz diyoruz" ifadelerini kullandı.

TROSSARD: NELER YAPABİLECEĞİMİ GÖSTERMEYE HAZIRIM

Arsenal'ın resmi internet sitesine konuşan Trossard ise, "Başlamak adına gerçekten heyecanlıyım. Burası büyük bir kulüp ve ben de neler yapabileceğimi taraftarlara göstermeye hazırım. Herkes takımın ne kadar iyi gittiğinin farkında ve ben de dahil olarak onların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için buradayım. Gün be gün çalışarak, sıkı çalışarak takımın hedeflerine yardımcı olmak için uğraşacağım. Harika bir menajerimiz olduğunu biliyorum. Harika şeyler yapmaya ve bir oyuncu olarak her açıdan daha iyiye gitmek adına bu yola dahil olmayı umuyorum" dedi.