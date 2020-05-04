Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği belirtilen ve Sarı Lacivertliler'in bu konuda eski oyuncusu Diego Lugano'dan da yardım istediği iddia edilen Edinson Cavani için transfer açıklaması yapıldı.

"Onu delirtiyorum ama..."

Uruguaylı yıldızın PSG'den takım arkadaşı olan Leandro Paredes, Arjantin medyasından TNT'ye konuştu. Paredes, Cavani'ye Boca Juniors'a gitmesi konusunda ısrarcı olduğunu hatta onu bazen delirttiğini ancak tecrübeli futbolcunun iki sene daha Avrupa'da kalmak istediğini söylediğini belirtti.

Şu anda ülkesi Uruguay'da Corona virüs salgınının geçmesini bekleyen Cavani'yi, Boca'nın yanı sıra Avrupa'dan da Chelsea ve Atletico Madrid gibi dev kulüpler de istiyor.



