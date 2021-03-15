Leandro Paredes: Artık Messi konusunu açmamam istendi

Fransız devi PSG'de vatandaşı Mauricio Pochettino'nun takımın başına geçmesiyle performansı yükselen isimlerden Leandro Paredes, Le Journal du Dimanche'a önemli açıklamalarda bulundu. Paredes, yaz transfer dönemi adına ismi PSG ile anılan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi hakkında ise konuşmama kararı aldığını dile getirdi.

Daha önce Messi'nin PSG'ye gelmesine yönelik açık yorumlarda bulunan Paredes, geri adım atmasının nedenini şu şekilde açıkladı:

"Artık bu konuyu açmamam istendi. Bazı insanlar duruşumu beğenmedi. Görünüşe göre bazıları da durumu, saygısızlık olarak gördü ki aslında böyle bir durum değildi. Messi'nin sezon sonunda ne yapmak istediği ona kalmış durumda"