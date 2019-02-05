Leandrinho iddialı konuştu: ‘Trabzon’u da eleyeceğiz’

Fenerbahçe’yi eleyerek çeyrek finale yükselen, bugün Trabzonspor’la kozlarını paylaşacak olan Ümraniye’nin en golcü ismi Leandrinho, sazı eline aldı.

Ülkesinde de kullanılan Afrika kökenli müzik aleti “banjo” çalan Brezilyalı oyuncu, “Trabzonspor çok büyük bir camia. Bunu herkes biliyor. Önceki turda Fenerbahçe’yi eledik. Trabzonspor’u elemek için elimizden geleni yapacağız. Ümraniyespor’un başarısını hem ligde hem de kupada sürdürmek en büyük amacımız” dedi.