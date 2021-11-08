Riot Games'in geliştiricisi olduğu dünya çapındaki en popüler oyunlardan olan League of Legends (LoL) oyununun dizi versiyonu resmi olarak Netflix'te yayınlandı.

Netflix platformu üzerinde ilk olarak 3 bölümü yayınlanan Arcane için her hafta 3'er bölüm yayınlanacak ve toplam 9 bölüm olacak. İşte bölümler ve yayınlanma tarihleri

Arcane yeni bölümler ne zaman çıkacak?

1. Bölüm: Zıtlıklarla Dolu Bir Dünyaya Hoş Geldin - 7 Kasım 2021

2. Bölüm: Bazı Gizemler Gizli Kalmalı - 7 Kasım 2021

3. Bölüm: Değişim için Şiddet Uygulamak - 7 Kasım 2021

4. Bölüm - 13 Kasım 2021

5. Bölüm - 13 Kasım 2021

6. Bölüm - 13 Kasım 2021

7. Bölüm - 20 Kasım 2021

8. Bölüm - 20 Kasım 2021

9. Bölüm - 20 Kasım 2021

Dizin konusu

League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor.