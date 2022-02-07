Kimya Baronesi, Renata Glasc League of Legends'a gelen 159. şampiyon ve 12.4 Yaması'yla Vadi'deki yerini alacak. Destek şampiyonu olarak Vadi’ye katılacak Renata Glasc, son derece marifetli ve özverili Zaun'lu simyacıların olduğu bir aileden geliyor. Öngörüsü ve iş zekâsı sayesinde yaşadığı şehirde önemli bir kişi haline gelen Renata Glasc, sahip olduğu hırs ve gelişmiş teknoloji mirasıyla Zaun'un sınırlarının ötesine geçmeye kararlı.

Renata Glasc Yetenek Tanıtımı

Pasif - Nüfuz

Renata Glasc'ın normal saldırıları rakipleri işaretler ve ilave hasar verir. Renata'nın takım arkadaşlarının verdiği hasar işareti tüketerek fazladan hasar verir.

Q - Tokalaşma

Renata Glasc robot kolundan bir atış yaparak isabet alan ilk rakibi sabitler. Yeteneği yeniden kullanıp rakibi hedef yöne savurarak isabet alan rakiplere hasar verir ve savrulan hedef şampiyonsa onları sersemletir.

W - Kurtarma Paketi

Renata Glasc bir takım arkadaşına veya kendisine zamanla artan saldırı hızı ve rakiplere doğru ilerlerken hareket hızı kazandırır. Takım arkadaşı bir rakip şampiyonu alt ederse güçlendirme süresi sıfırlanır. Takım arkadaşı Kurtarma Paketi etkinken katledilirse canı tamamen dolar ama 3 saniye içinde yeniden tükenecek şekilde yanmaya başlar. Takım arkadaşı canı tükenmeden önce bir şampiyonu alt ederek yanma etkisini durdurabilir.

E - Avantaj Programı

Renata Glasc üstünden geçtiği takım arkadaşlarına kalkan kazandıran, rakiplere hasar veren ve onları yavaşlatan kimyasal roketler gönderir. Ayrıca roketler etkilerini kullanım halinde Renata'nın etrafına ve azami menzile ulaşıp patladıklarında kendi çevrelerine de uygular.

R - Usulsüz Devralma

Renata Glasc rakiplerin delirerek saldırı hızı kazanmalarına ve etraflarındaki tüm hedeflere normal saldırı yapmalarına yol açan kimyasal bulutları gönderir. Delirtme etkisi altındaki rakipler sırayla kendi takım arkadaşlarına, tarafsız birimlere, Renata Glasc'ın takımına ve son olarak Renata Glasc'a saldırmaya öncelik verir.



