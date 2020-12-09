League of Legends Wild Rift için geri sayım başladı

Mobil oyun dünyasında yepyeni bir deneyimin kapıları yarın aralanıyor. Riot Games’in geliştirdiği ve yayıncısı olduğu League of Legends: Wild Rift için Türkiye ve pek çok ülkede geri sayım başladı. Büyük heyecanla beklenen yeni oyun, 10 Aralık saat 13:00 itibarıyla açık betasıyla Türkiye’deki oyuncularla Türkçe olarak buluşuyor. Wild Rift, bölgesel açık beta süreciyle 7 Aralık itibarıyla Okyanusya, Tayvan ve Vietnam’da erişime açılmıştı. Yarın itibariyle ise Wild Rift, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Rusya ve CIS bölgelerini kapsayacak şekilde büyüyor.Bu bölgelerdeki tüm oyuncular Wild Rift'e Android ve iOS'tan tam erişim kazanacak.

Şampiyonlar Türk seslendirme sanatçılarıyla hayat buldu

Riot Games, Türk oyunculara en üst düzeyde oyun keyfi yaşatmak için yerelleştirme çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu kapsamda şirket, alanında yetkin isimlerle bir araya gelerek metinlerden seslendirmelere kadar yoğun bir yerelleştirme sürecini geride bıraktı. Oyunun anlatıcı sesi, saygın seslendirme sanatçılarından Dilek Gürel ile seslendirildi. Şampiyonlara, aralarında Yekta Kopan, Cem Kurtoğlu, Engin Alkan, Mazlum Kiper, Müge Oruçkaptan, Elif Acehan, Fatih Özacun, Murat Şen ve Rıza Karaağaçlı gibi deneyimli isimlerin yer aldığı geniş bir sanatçı kadrosu hayat verdi.

Mobil ve konsollara özel olarak yeniden tasarlandı

Riot Games’in 150 kişilik Wild Rift geliştirici ekibi, oyun kontrolleri üzerinde uzun soluklu bir çalışma gerçekleştirdi. Böylece oyuncuların anlık tepkiler verebileceği yüksek hassasiyetli ve aynı zamanda rekabetçi bir deneyim tasarlandı. Oynanışın hız ve isabetlilik ihtiyaçlarını karşılamasına önem verilerek, oyuncu dostu, yenilikçi bir kontrol düzeni hayata geçirildi.

Mobil oyun dünyasının tabuları yıkılıyor

Wild Rift tasarlanırken, oyuncuların gerçek ustalıklarını ve becerilerin yansıtabilecekleri bir oyun olması hedeflendi. Bu kapsamda para karşılığında avantaj elde etme, oynamak için belli bir süre bekleme, açılır pencere gibi dış etkenler oyuna dahil edilmeyerek mobil oyun dünyasının tabuları yıkıldı. Wild Rift; League of Legends dünyasının küresel topluluğu, Runeterra'nın sürekli genişleyen oyun içi evreni, müzikleri, kostümleri ve Riot’un dünya çapındaki espor birikimiyle, oyuncuların mobil ve konsol oyunlarından beklentilerini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Tarihin en büyük Baron savaşı başlıyor

Wild Rift açık betanın Avrupa, Türkiye, Rusya, CIS, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki çıkışını kutlamak için büyük bir etkinlik düzenliyor. Wild Rift, 10 Aralık saat 13.00'da tüm dünyayı tarihin en büyük Baron savaşına davet ediyor. Bu etkinlikte dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, YouTube canlı yayınında bir araya gelerek herkesin en sevdiği, Hiçlik'ten gelen, asit tüküren, kadim nehir canavarıyla yüzleşecek.Oyuncular aşağıdaki linki kullanarak canlı yayına katılabilecek:

https://www.youtube.com/watch?v=fqnnU6s_SBw&feature=emb_title

Oyuncuların bu tarihi savaşa bulunduğu katkılar boşa gitmeyecek. Baron Nashor alt edildiğinde, tüm açık beta katılımcıları 2021'de özgün bir Baron ifadesi ve simgesi açacak.

Noxus kardeşliği etkinliği:

Darius ve Draven, Wild Rift'e geldi! Oyuncular Noxus Kardeşliği Etkinliği'nde etkinlik görevlerini tamamlayarak özel Noxus temalı ödüller kazanacak ve Noxus'lu kardeşlerin ilişkisini daha derinden inceleyen çizgi hikâyeler açacak.

Oyun içi ödüller

Aralık ayında dahil edilen bölgelerdeki oyuncular mevcut Riot Hesaplarını kullanarak giriş yapabilecek ve League of Legends PC'ye ayırdıkları zaman ve maddi yatırımlara bağlı olarak ödüller kazanabilecek.