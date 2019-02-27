League of Legends ve Twitch işbirliği oyun içi hediyeler kazandırıyor!

League of Legends ve Twitch platformu, oyuncuların yüzünü güldürecek yeni bir iş birliğine daha imza attı. Bu kapsamda, Twitch Prime kullanıcısı LoL oyuncuları hediye bir kapsül kazanacak. Bu kapsül içerisinden rastgele; 1 adet kalıcı kostüm, 1 adet kalıcı totem görünümü, 1 adet kalıcı sihirdar simgesi çıkacak.

Kampanya, 27 Şubat – 3 Nisan tarihleri arasında devam edecek. Twitch ve LoL arasındaki bu ortaklıkla oyunculara sunulan özel sürprizler önümüzdeki dönemlerde de farklılaşarak devam edecek. Oyuncular bu ve benzeri fırsatlardan faydalanmak için https://www.twitch.tv/prime adresinden Twitch Prime üyeliklerini başlatabilirler.



