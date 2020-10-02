League of Legends çok büyük bir dünya. Karakterler, terimler, kavramlar, oyun içi kısaltamalar derken özellikle oyuna yeni başlayanların ilk dönemde adaptasyon sorunu yaşaması çok da şaşırtıcı değil.

Hemen aşağıdaki A'dan Z'ye League of Legends terimleri sözlüğü, hem oyuna yeni başlayanların hem de izleyici olarak takip edenlerin hayatını kolaylaştıracak.