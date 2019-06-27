League of Legends “Taktik Savaşları” başladı!

Riot Games, League of Legends’ın içinde tamamen yeni bir oyun türünü mod haline getirerek oyunculara yepyeni bir deneyim sunuyor. Taktik Savaşları oyun modu, sahip olduğu yeniliklerle adeta “oyun içinde yeni bir oyun” deneyimi sunuyor. Taktik Savaşları’nın, League of Legends formatından en büyük farkı ise bu modda oyuncuların tek başına mücadele edip zafere ulaşmaya çalışması.

Yeni modla birlikte 8 oyuncu, geriye sadece bir kişi kalana kadar birbiriyle 1'e 1 oyunlarda mücadele ediyor. Kazanmak için rasgele belirlenen bir şampiyon havuzundan en iyi kombinasyonu oluşturmaları gereken oyuncular, eşyalarla şampiyonlarını güçlendirerek onları zafere götürecek savaş düzenini oluşturmak için mücadele ediyorlar.



