Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getiren turnuvalar ve etkinlikler gerçekleştirilemiyor. Son olarak Riot Games de bu yılki League of Legends Sezon Ortası Turnuvası'nı (MSI) iptal ettiğini duyurdu.

Riot Games, turnuvayı ilk olarak mayıs ayından temmuz ayına kadar erteleyerek salgın sürecini atlatmayı düşünüyordu, ancak o zamana kadar MSI'ın devam edebilmesi için yeterli şartlar oluşamayacak gibi görünüyor. Bu nedenle League of Legends e-spor başkanı John Needham bir blog yazıyla 2020 MSI etkinliğini iptal etme kararı aldıklarını açıkladı.

LoL espor başkanı John Needham, "Sağlık otoritelerinin, yerel hükümetlerin, bölgesel lig ve takımların, seyahat uzmanlarının ve hissedarların görüşlerini göz önünde bulundurarak 2020 yılında MSI'ı iptal etme kararı aldık. Böyle bir kararın oyuncular, takımlar, ekipler, partnerler, medya ve taraftarların sağlığı için gerekli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

League of Legends Sezon Ortası Turnuvası'nın iptali, Dünya Şampiyonasını da etkileyecek. Riot Games'in bölgesel katılımcıların belirlenmesi de dahil olmak üzere, Dünya Şampiyonası üzerindeki planlarında değişiklikler yapması zorunlu görünüyor.