Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Swain. Swain'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Swain'in özellikleri

Jericho Swain, yayılmacı ve sadece güce saygı duyan bir ulus olan Noxus'un ileri görüşlü yöneticisi. Ionia savaşları sırasında alt edildiği, sol kolu koptuğu ve sakat kaldığı halde imparatorluğun kontrolünü acımasız bir kararlılıkla... ve yeni edindiği iblis koluyla ele geçirdi. Swain şimdi savaşları ön saflardan komuta ediyor. Gölge karası kuzgunların, çevresine saçılmış cesetlerden topladığı kısacık anlarda görebildiği ve kendisinden başka kimsenin haberdar olmadığı yaklaşan bir karanlığa karşı koymak üzere ordularını ilerletiyor. Bu fedakârlık ve sırlar burgacındaki en büyük sır ise en büyük düşmanının kendi içinde yattığı.

Yetenekler

Kuzgun Sürüsü

Swain'in kuzgunları onu iyileştiren ve manasını yenileyen tayflar toplar. Swain hareketsiz bırakılmış şampiyonlara sağ tıklayarak onları kendine çeker ve onlara hasar vererek bir tayf söker.

Ölümün Eli

Swain isabet ettikleri rakipleri delip geçen ve rakip şampiyonlara çarptıklarında duran büyü atışları yapar. İsabet alan rakipler, her bir atış için daha fazla hasar alır.

İmparatorluğun Gözü

Swain rakiplerine hasar veren ve onları yavaşlatan bir iblis gözü açar. İsabet ettirdiği şampiyonlar açığa çıkar ve Swain'e bir Tayf kazandırır.

Kımıldama

Swain ileri doğru bir iblis gücü dalgası yollar. Ardından bu dalga Swain'e geri döner ve isabet ettiği rakipleri yere sabitler.

Karanlığın Zirvesi

Swain bir iblise dönüşerek yakınındaki rakip şampiyonlardan, minyonlardan ve tarafsız canavarlardan can çalar. İblis Ateşi, çalınan cana eşit miktarda hasar vermek için etkinleştirilebilir. Bu durumda dönüşüm sonlanır ve yakındaki rakipler bir tayf ateşi patlamasına maruz kalır.