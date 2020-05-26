Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Sona. Sona'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Sona'nın özellikleri

Sona, telli etwahl konusunda Demacia'nın en büyük virtüözü ve yalnızca zarif akorları ve renkli aryalarıyla kendini anlatıyor. Böylesine nazik halleri onu soyluların gözbebeği yapsa da bazı diğer insanlar büyülü melodilerinin gerçekten sihir yaydığından şüpheleniyor ve bu da Demacia'da hiç mi hiç tasvip edilmeyen bir durum. Yabancılara sesini çıkarmayan ama yakın dostları tarafından bir şekilde anlaşılan Sona, armonilerini yalnızca yaralı arkadaşlarının acısını dindirmek için değil, kendisinden şüphelenmeyen düşmanlarını ortadan kaldırmak için de kullanıyor.

Yetenekler

Baskın Akor

Sona'nın 3 yetenek kullandıktan sonraki ilk saldırısı, ilave büyü hasarı verecek ve bunun yanı sıra Sona'nın en son çaldığı şarkıya bağlı olarak ek bir etki daha kazanacak.

Cesaret İlahisi

Sona'nın çaldığı Cesaret İlahisi'nden çıkan ses okları, şampiyon ve canavarlar öncelikli olmak üzere, en yakındaki iki rakibe büyü hasarı verir. Sona'nın sahip olduğu geçici hare, bölge avantajıyla işaretlenen takım arkadaşlarının rakiplere karşı yapacakları ilk saldırıda ilave hasar vermelerini sağlar.

Metanet Aryası

Sona'nın çaldığı Metanet Aryası, etrafına koruyucu melodiler yayarak Sona ile yakınındaki yaralı bir takım arkadaşını iyileştirir. Sona'nın oluşturduğu geçici hare, bölge avantajıyla işaretlenen takım arkadaşlarına geçici bir kalkan verir.

Sürat Şarkısı

Sona'nın çaldığı Sürat Şarkısı, çevresindeki takım arkadaşlarına ilave hareket hızı kazandırır. Sona'nın oluşturduğu geçici hare, bölge avantajıyla işaretlenen takım arkadaşlarının ilave hareket hızı elde etmelerini sağlar.

Kreşendo

Sona en güçlü akorunu basarak rakip şampiyonları sersemletir, dans etmeye zorlar ve onlara büyü hasarı verir. Yetenek seviyesi arttıkça Sona'nın temel yeteneklerinin taban bekleme süreleri azalır.