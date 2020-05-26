Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Sivir. Sivir'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Sivir'in özellikleri

Sivir, zanaatını Shurima çöllerinde icra eden bir avcı ve paralı asker komutanı. Mücevherlerle kaplı, efsanevi dörtlü bıçağıyla giriştiği nice savaşta, dudak uçuklatan ücretini karşılayabilenler için kazandığı zaferlerin haddi hesabı yok. Hiçbir korkuya boyun eğmeyen azmi ve bitmek bilmez hırsıyla, Shurima'nın tehlikelerle dolu yeraltı mezarlarına gömülü hazinelerinden kaldırdığı büyük ganimetlerle gurur duyuyor. Kadim güçlerin Shurima'nın temellerini sarsmaya başlamasıyla birlikte, Sivir de kendini kader çatışmalarının ortasında buluyor.

Yetenekler

Tabana Kuvvet

Sivir, bir rakip şampiyona saldırdığında kısa süreliğine Hareket Hızı artar.

Bıçaklı Bumerang

Sivir bıçağını bir bumerang gibi fırlatarak hasar verir.

Seken Atış

Sivir'in sonraki birkaç normal saldırısı yakındaki hedeflere seker ve ikincil hedeflere azalan hasar verir.

Büyü Kalkanı

Sivir üzerinde kullanılan tek bir rakip yeteneğini engelleyen büyülü bir bariyer oluşturur. Bir büyü engellenirse, Sivir Mana kazanır.

Av Peşinde

Sivir dostlarına savaşta önderlik ederek, bir süreliğine Hareket Hızı değerlerinde artış sağlar. Ek olarak, Seken atış etkin haldeyken pasif olarak Sivir'e ek Saldırı Hızı sağlar.