League of Legends şampiyonlarının özelliklerini tanıyalım: Singed (Espor rehberi)
Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Peki League of Legends şampiyonlarının / kararkterlerinin özellikleri neler? İşte karşımızda Singed. Singed'ın özelliklerini gözden geçirelim.
Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Singed. Singed'ın özelliklerini gözden geçirelim.
İşte Singed'ın özellikleri
Singed, hayatını ilmin sınırlarını zorlamaya adamış, eşi benzeri bulunmayan zekâya sahip bir simyacı ve onun için kendi akıl sağlığı da dahil olmak üzere hiçbir bedel çok büyük değil. Peki bu deliliğin arkasında ne amaç yatıyor? Karışımları nadiren başarısız olsa da Singed'in artık insanlığını tamamen kaybettiği ortada ve gittiği her yere korku ve ıstırabı da beraberinde götürüyor.
Yetenekler
Akışkan Zehir
Singed yakındaki şampiyonlardan hız alarak onları geçerken anlık bir hareket hızı artışı kazanır.
Zehirli İz
Singed'in arkasında bıraktığı zehir bulutu, içinde kalan rakiplere hasar verir.
Kuvvetli Zamk
Yere bir şişe kuvvetli zamk atarak üstünden geçen rakiplerin yavaşlamasını ve yere saplanmasını sağlar.
Tut Savur
Hedef birime hasar vererek, onu kaldırıp Singed'in arkasına savurur. Singed'in savurduğu hedef Kuvvetli Zamk'ın üstüne inerse yere sabitlenir.
Delilik İksiri
Singed'in içtiği güçlü kimyasal karışım, çatışma niteliklerinin artmasını sağlar.