Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Singed. Singed'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Singed'ın özellikleri

Singed, hayatını ilmin sınırlarını zorlamaya adamış, eşi benzeri bulunmayan zekâya sahip bir simyacı ve onun için kendi akıl sağlığı da dahil olmak üzere hiçbir bedel çok büyük değil. Peki bu deliliğin arkasında ne amaç yatıyor? Karışımları nadiren başarısız olsa da Singed'in artık insanlığını tamamen kaybettiği ortada ve gittiği her yere korku ve ıstırabı da beraberinde götürüyor.

Yetenekler

Akışkan Zehir

Singed yakındaki şampiyonlardan hız alarak onları geçerken anlık bir hareket hızı artışı kazanır.

Zehirli İz

Singed'in arkasında bıraktığı zehir bulutu, içinde kalan rakiplere hasar verir.

Kuvvetli Zamk

Yere bir şişe kuvvetli zamk atarak üstünden geçen rakiplerin yavaşlamasını ve yere saplanmasını sağlar.

Tut Savur

Hedef birime hasar vererek, onu kaldırıp Singed'in arkasına savurur. Singed'in savurduğu hedef Kuvvetli Zamk'ın üstüne inerse yere sabitlenir.

Delilik İksiri

Singed'in içtiği güçlü kimyasal karışım, çatışma niteliklerinin artmasını sağlar.



