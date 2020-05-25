Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Sett. Sett'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Sett'in özellikleri

Ionia'nın yeni yeni oluşan suç dünyasının liderlerinden olan Sett, Noxus'la olan savaşın ardından ün yaptı. Hayata Navori arenalarında mütevazı bir dövüşçü olarak atılsa da vahşi gücü ve ne kadar dayak yerse yesin bana mısın dememesi sayesinde hemen ün yaptı. Sett yörenin savaşçılarını yenip yükseldikten sonra dövüştüğü arenanın kontrolünü kaba kuvvetle ele geçirerek zirveye çıktı.

Yetenekler

Dövüşçü İnadı

Sett normal saldırılarını gerçekleştirirken bir sol, bir de sağıyla vurur. Sağ yumruğu biraz daha güçlü ve hızlıdır. Ayrıca Sett kaybetmekten nefret eder ve eksik canına bağlı olarak fazladan can yenilenmesi kazanır.

Yapıştır

Sett'in sonraki iki saldırısı, hedefin azami canına bağlı olarak fazladan hasar verir. Ayrıca Sett rakip şampiyonlara doğru hareket ederken hareket hızı artışı kazanır.

Balyoz Gibi

Sett aldığı hasarı inat olarak biriktirir. Yetenek kullanıldığında Sett biriktirdiği tüm inadı harcayarak bir kalkan kazanır ve belli bir alana yumruğuyla vurur. Orta hat üstündeki rakipler gerçek hasar, yan hatlardaki rakiplerse fiziksel hasar alır.

Surat Dağıtan

Sett iki yanında duran tüm rakipleri çekerek onlara hasar verir ve onları sersemletir. Eğer rakipler sadece tek bir yandaysa, sersemletilmek yerine yavaşlatılırlar.

Yürek Hoplatan

Sett bir rakip şampiyonu kavrayarak havaya zıplar ve daha sonra onu yere savurur. Hedef ve hedefin düştüğü konumun yakınındaki tüm rakipler hasar alır ve yavaşlar.



