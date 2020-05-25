Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Senna. Senna'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Senna'nın özellikleri

Çocukluğunda Kara Sis'in lanetleyip musallat olduğu Senna, Işık Muhafızları adlı kutsal bir birliğe katılarak durumuna karşı koydu. Fakat çabaları ölümle sonuçlandı ve zalim hortlak Thresh onu fenerine hapsetti. Yine de umudunu yitirmeyen Senna, Sis'i kullanmayı öğrendi ve kalıcı olarak değişmiş halde yeni bir yaşama doğdu. Muhafız şimdi hem karanlığın hem aydınlığın gücüne hükmedebiliyor ve Kara Sis'i kendisine karşı kullanarak sonunu getirmeye çalışıyor. Yaptığı her atış, sisin içindeki talihsiz ruhları serbest bırakıyor.

Yetenekler

Bağışlama

Senna'nın yakınında katledilen birimlerin ruhları düzenli olarak Kara Sis'e hapsolur. Senna bu ruhlara saldırarak onları serbest bırakabilir ve onları ölümde bile tutsak eden sisi soğurabilir. Sis yadigâr topun gücünü arttırarak ona saldırı gücü, saldırı menzili ve kritik vuruş ihtimali kazandırır. Senna'nın yadigâr topu daha uzun sürede ateşlenir, ilave hasar verir ve kısa süreliğine hedefinin hareket hızının bir kısmını kazandırır.

Deşen Karanlık

Senna yadigâr topunun çift namlusundan ışık ile gölgeden oluşan ve hedefin içinden geçen bir ışın ateşler. Bu ışın isabet ettiği takım arkadaşlarını iyileştirir ve rakiplere hasar verir.

Son Kavuşma

Senna ileri doğru bir Kara Sis dalgası gönderir. Bir rakibe isabet ettiğinde ona yapışır. Kısa bir gecikmenin ardından onu ve yakındaki diğer tüm hedefleri sabitler.

Kara Sis'in Laneti

Senna silahında biriktirdiği sisi kendi etrafındaki bir fırtınaya dönüştürerek karanlığı benimser ve hayalete dönüşür. Alana giren takım arkadaşları kamuflaja bürünür ve sis onların da hayalet gibi görünmesini sağlar. Hayaletler kimliklerini saklar, hedef alınamaz ve hareket hızı artışı kazanır.

Gölgelerin Şafağı

Senna ölen Işık Muhafızlarının kullandığı yadigâr taşların gücünü çağırarak yadigâr topunu gölge ve ışıktan oluşan kutsal bir silaha dönüştürür. Daha sonra takım arkadaşlarını koruyan ve merkezinde bulunan rakiplere hasar veren, haritayı baştan başa geçen bir ışın ateşler.



