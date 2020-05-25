Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Ryze. Ryze'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Ryze'ın özellikleri

Nicelerinin Runeterra'daki en mahir büyücülerden biri saydığı Ryze, taşıması sıradan insanlar için imkânsız bir yükü omuzlamış, kadim ve inatçı bir rün büyücüsü. Muazzam sihir gücünü sınır tanımaz kararlılığıyla birleştirip kuşanan Ryze, dur durak bilmeden bir zamanlar dünyayı yokluktan biçimlendiren ham büyünün parçaları olan Dünya Rünlerini arıyor. Yanlış ellere düşmeden önce bu kadim yadigârları toplamak zorunda; zira Ryze rünlerin Runeterra'ya musallat edebileceği dehşetleri çok iyi biliyor.

Yetenekler

Büyü Ustalığı

Ryze'ın yetenekleri ilave mana miktarına bağlı olarak fazladan hasar verir ve Ryze'ın azami manası yetenek gücüne bağlı olarak belli bir oranda artar.

Aşırı Yük

Ryze'ın diğer temel yetenekleri pasif olarak Aşırı Yük'ün bekleme süresini sıfırlar ve bir rün yükler. Ryze, 2 rün yüklüyken Aşırı Yük kullandığında kısa süreliğine hareket hızı kazanır. Aşırı Yük yeteneği kullanıldığında Ryze hedef yöne bir saf enerji atışı yapar ve atış isabet ettiği ilk hedefe hasar verir. Eğer hedef Akı Damgası etkisi altındaysa, Aşırı Yük ilave hasar verir ve yakındaki Akı Damgası ile işaretlenmiş diğer rakiplere sıçrar.

Rün Hapsi

Ryze, hedefini rünlerden oluşan bir kafese hapseder. Hedef hasar alır ve hareket hızı kaybeder. Eğer hedef Akı Damgası etkisi altındaysa yavaşlamak yerine sabitlenir.

Büyü Akışı

Ryze'ın fırlattığı saf büyü gücünden oluşan küre, isabet ettiği rakibin hasar almasına ve çevredeki bütün rakiplerin zayıflamasına yol açar. Ryze'ın yetenekleri, zayıflayan rakibe karşı ek etkiler kazanır.

Mekân Sapması

Aşırı Yük, Akı Damgası etkisi altındaki rakiplere pasif olarak daha fazla hasar verir. Kullanıldığında Ryze yakındaki bir konuma açılan bir geçit oluşturur. Birkaç saniye sonra geçidin yakınındaki takım arkadaşları hedef konuma ışınlanır.