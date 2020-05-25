Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Rumble. Rumble'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Rumble'ın özellikleri

Rumble genç ve asabi bir mucit. Bu coşkulu yordle, ellerinden ve bir hurda yığınından başka hiçbir şey kullanmadan elektrikli zıpkınlara ve hedeflerini ateşe veren roketlere sahip devasa bir meka inşa etti. Başkaları onun hurdalık tasarımlarıyla alay etse de bu Rumble'ın canını hiç sıkmıyor; sonuçta alev kusan makine ona ait.

Yetenekler

Hurdalık Devi

Rumble'ın kullandığı her yetenek ona Isı verir. %50 Isıya ulaştığında Tehlike Bölgesi'ne girer ve tüm temel yetenekleri ilave etkiler kazanır. %100 Isıya ulaştığında motoru Hararet yapar. Bu, Rumble'ın normal saldırılarına ilave hasar kazandırır ama Rumble'ın yetenek kullanmasını birkaç saniyeliğine engeller.

Alev Makinesi

Rumble önünde koni şeklinde bir alandaki rakiplerini ateşe verir ve 3 saniyeliğine büyü hasarı almalarına yol açar. Tehlike Bölgesi'ndeyken bu hasar artar.

Hurda Kalkan

Rumble onu hasara karşı koruyan ve kısa bir hız artışı kazanmasını sağlayan bir kalkan oluşturur. Tehlike Bölgesi'ndeyken, kalkan güç kazanır ve sağladığı ek hız artar.

Elektro Zıpkın

Rumble bir zıpkınla, hedefinin çarpılarak büyü hasarı almasını ve hareket hızının azalmasını sağlar. Rumble aynı anda 2 zıpkın taşıyabilir. Tehlike Bölgesi'ndeyken söz konusu hasar ve yavaşlatma etkisi artar.

Dengeleyici

Rumble hat halinde düşen bir dizi füze ateşleyerek, rakiplerin hasar görmesine ve yavaşlamasına yol açan ateşten bir yüzey yaratır.