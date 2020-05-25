Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Riven. Riven'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Riven'ın özellikleri

Bir zamanlar Noxus ordularında kılıç ustası olan Riven, daha önce fethetmeye çalıştığı topraklarda artık bir sürgün. İnancının gücü ve muazzam etkililiği sayesinde rütbesini çabucak yükseltmesinin ardından efsanevi bir rün kılıcı ve kendi birliğiyle ödüllendirildi; ancak Ionia cephesinde Riven'ın anavatanına karşı hissettiği güven bir sınava tabi tutularak sonunda tamamen parçalandı. İmparatorlukla arasındaki bütün bağları koparan Sürgün, bu parçalanmış dünyada kendine bir yer bulmaya çalışıyor. Ancak Noxus'un da artık eski Noxus olmadığı söylentileri kulağına sıkça geliyor.

Yetenekler

Rünlü Kılıç

Riven'ın yetenekleri, kılıcı için yükler biriktirir. Şampiyonun normal saldırıları yükleri tüketerek fazladan hasar verir.

Kırık Kanatlar

Riven bir dizi saldırıya geçer. Bu yetenek kısa süre içinde üç kez aktifleştirilebilir ve üçüncü darbe, yakındaki rakipleri geri savurur.

Ki Patlaması

Riven bir Ki Patlaması yaratarak, yakınındaki rakiplerin hasar alıp sersemlemelerine neden olur.

Yiğitlik

Riven kısa bir mesafe ileri sıçrayarak, gelen hasarı engeller.

Sürgün Kılıcı

Riven yadigâr silahını enerjiyle yükler ve Saldırı Gücü ile Menzil kazanır. Ayrıca, bu süre boyunca güçlü bir menzilli saldırı olan Rüzgâr Darbesi'ni bir defaya mahsus olarak kullanabilir.