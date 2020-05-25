Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Rengar. Rengar'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Rengar'ın özellikleri

Rengar tehlikeli yaratıkların izini sürüp onları öldürmenin hazzı için yaşayan vahşi bir vastaya ganimet avcısı. En tehlikeli canavarları, özellikle de gözünü oyan Hiçlik yaratığı Kha'Zix'i bulmak için dünyanın altını üstüne getiriyor. Rengar avlarının peşine karnını doyurmak ya da şöhret için değil, sadece kovalamacanın güzelliği için düşüyor.

Yetenekler

Görünmez Yırtıcı

Rengar çalıdayken normal saldırı gerçekleştirdiğinde hedefinin üzerine atlar. Rengar'ın yetenekleri Vahşet yükü üretir. Vahşet yükleri tamamen dolduğunda Rengar'ın bir sonraki yeteneği güçlendirilmiş hale gelir ve kullanım anında Rengar'a hareket hızı sağlar; ancak Rengar çatışmadan çıkarsa bütün Vahşet yüklerini kaybeder. Rengar rakip şampiyon katlettiğinde elde ettiği ganimeti Kemikdiş Kolye'de biriktirerek saldırı gücünü kalıcı olarak arttırır.

Yabani

Rengar'ın bir sonraki saldırısı hedefini acımasızca deşerek ilave hasar verir. Vahşet etkisi: Fazladan hasar verir ve saldırı hızı sağlar.

Savaş Kükremesi

Rengar savaş gazabıyla kükreyerek rakiplere hasar verir ve belli bir süre önce aldığı hasarın bir kısmını iyileştirir. Vahşet etkisi: Ayrıca kitle kontrolü etkilerini bozar.

Bola Atışı

Rengar'ın fırlattığı bola, ilk isabet ettiği hedefi kısa süreliğine yavaşlatır. Vahşet etkisi: Hedefi yere sabitler.

Av Heyecanı

Rengar yırtıcı içgüdülerini harekete geçirerek kamuflaja bürünür ve çevresindeki geniş bir alanda bulunan en yakın rakip şampiyonu görür. Av Heyecanı etkin olduğu sürece Rengar hareket hızı kazanır ve bu esnada çalıda olmasa bile izini sürdüğü hedefin üstüne atlayıp zırhını azaltabilir.



