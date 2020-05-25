Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Rammus. Rammus'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Rammus'un özellikleri

Nicelerinin yerlere göklere sığdıramadığı, kimilerinin görmezden geldiği ama herkesin akıl erdirmeye çalıştığı tuhaf yaratık Rammus, tam anlamıyla bir muamma. Dikenli kabuğunun korumasında adım attığı her yerde, kökenine dair birbirinden ilginç teorilere ilham veriyor; ne yarı tanrı olmadığı kalıyor ne kutsal bir kâhin. Bazılarıysa ona büyüyle dönüşüm geçirmiş basit bir hayvan deyip geçiyor. Gerçek ne olursa olsun, Rammus ser veriyor ama sır vermiyor ve Shurima çölünü arşınlarken kimseye durup bakmıyor.

Yetenekler

Dikenli Kabuk

Rammus'un normal saldırıları, zırh değerine bağlı olarak artacak şekilde ilave büyü hasarı verir.

Güç Topu

Rammus rakiplerine doğru hızlanarak ilerler; darbeden etkilenen hedefler hasar alarak yavaşlar.

Tortop

Rammus savunma duruşuna geçerek zırh ve büyü direncini büyük oranda arttırır, Dikenli Kabuk'un hasarını yükseltir ve kendisine normal saldırı gerçekleştiren rakiplere hasar yansıtır. Ayrıca bu süre boyunca yavaşlar.

Çıldırtan Dikenler

Rammus bir rakip şampiyonu ya da canavarı kışkırtarak pervasızca kendisine saldırmaya zorlar. Ayrıca kısa süreliğine saldırı hızı artışı kazanır ve bu ilave etki, başka yeteneklerinden herhangi birinin etkin olmasıyla uzar.

Sarsıntı

Rammus yeri düzenli aralıklarla sarsar ve yakınındaki rakiplerin hasar alarak yavaşlamasını sağlar. Kuleler, Sarsıntı'dan iki kat hasar alır.