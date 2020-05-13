Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Orianna. Orianna'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Orianna'nın özellikleri

Bir zamanlar et ve kemikten oluşan, meraklı bir kız olan Orianna artık tamamen çarklardan kurulu bir teknoloji harikası. Zaun'un aşağı bölgelerindeki bir kazanın ardından ölümcül bir hastalığın pençesine düştü ve iflas eden bedeninin parça parça hassas aletlerle değiştirilmesi gerekti. Ona arkadaşlık etmesi ve onu tehlikelerden koruması için kendi elleriyle inşa ettiği pirinç küresiyle birlikte Orianna, Piltover ve ötesindeki merak uyandırıcı şeyleri keşfetmeye hazır.

Yetenekler

İşleyen Demir

Orianna'nın normal saldırıları fazladan büyü hasarı verir. Bu hasar, Orianna aynı hedefe saldırdıkça artar.

Komut: Saldır

Orianna, topuna verdiği emirle hedef konuma fırlamasını ve yoluna çıkan hedeflere büyü hasarı vermesini sağlar. (çarptığı her hedefe bir öncekinden az hasar verir). Sonrasında top hedef konumda kalır.

Komut: Uyumsuzluk

Orianna, topuna verdiği emirle çevresine büyü hasarı veren bir enerji darbesi yaratır. Bu darbe, ardında takım arkadaşlarını hızlandırırken rakipleri yavaşlatan bir alan bırakır.

Komut: Koru

Orianna, topuna verdiği emirle bir takım arkadaşına yapışıp ona kalkan olmasını ve şampiyona giderken çarptığı her rakibe büyü hasarı vermesini sağlar. Top, yapıştığı şampiyona fazladan Zırh ve Büyü Direnci sağlar.

Komut: Şok Dalgası

Orianna, topuna verdiği emirle kısa bir aradan sonra hasar veren bir şok dalgası yaratır ve yakındaki rakiplerin topa doğru çekilmesini sağlar.