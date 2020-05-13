Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Olaf. Olaf'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Olaf'ın özellikleri

Durdurulamaz yıkım gücü, baltalı Olaf'ın tek istediği, savaşın ihtişamı içinde can vermek. Freljord'un acımasız Lokfar yarımadasından gelen bu savaşçı, bir keresinde huzur içinde can vereceğine dair bir kehanet aldı. Oysa bu korkaklara göre bir ölüm demekti ve halkının gözünde hakaretti. Hiddetinden güç aldığı ölüm arayışıyla dünyayı köşe bucak dolaştı, sayısız büyük savaşçı katledip nice destansı canavarı helak etti ama ona dur diyebilecek bir rakip bulamadı. Şimdilerde Kışın Pençesi'nin zalim bir fedaisi olarak gelecek savaşlarda kendi sonunu arıyor.

Yetenekler

Başıbozuk Hiddeti

Eksik olan her %1 Can başına Olaf'ın Saldırı Hızı %1 artar.

Balta Fırlat

Olaf'ın hedef konuma saplamak için fırlattığı balta, yolda biçtiği rakiplere hasar vererek bu rakiplerin Hareket Hızı değerlerini azaltır. Olaf baltasını yerden alırsa, bu yeteneğin bekleme süresi 4,5 saniye azalır.

Hırçın Saldırı

Olaf'ın Saldırı Hızı artar; Olaf eksik Can değerine bağlı olarak Can Çalma ve tüm kaynaklardan iyileşme etkilerinde artış elde eder.

Pervasız Vuruş

Olaf öyle bir hışımla saldırır ki; hem hedefine, hem de kendine gerçek hasar verir ve hedefi yok ederse Can bedelini geri alır.

Ragnarok

Olaf zayıflatma etkilerine karşı geçici olarak bağışıklık kazanır.